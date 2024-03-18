الإثنين 18 مارس 2024
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محافظات

رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا: توفير 40 ألف فرصة عمل بثلاثة مراحل

رئيس المنطقة الصناعية
رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا مع محررة الدستور

أكد اللواء أحمد أبو الغارت رئيس المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، أن المنطقة تم إنشاؤها على أربع مراحل، حيث بلغت مساحة كل مرحلة متوسط 100 فدان، مما يجعل المساحة الإجمالية للمنطقة 400 فدان لجميع المراحل الأربع.

وأوضح أن المنطقة تعمل الآن بثلاث مراحل تضم 226 مصنعًا، وأن المرحلة الرابعة ستوفر فرص عمل واستثمار للشباب، حيث ستضم 129 مصنعًا، منهم 14 مصنعًا بدأ في العمل والإنتاج الفعلي، و39 مصنعًا تحت الإنشاء، و76 مصنعًا لم يبدأ إنشاؤه حتى الآن.

وأضاف مدير المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا أن المنطقة تضم أيضًا 179 ورشة لشباب الخريجين الجدد للتدريب والعمل بها.

كما أشار إلى أن المنطقة توفر فرص عمل للشباب حيث يعمل بها أكثر من 40 ألف شخص، وسوف تستقبل عددًا كبيرًا من الشباب للعمل بعد بدء العمل بالمرحلة الرابعة.

وأكد اللواء أحمد أبو الغار أن جهاز المنطقة الصناعية يقدم العديد من الخدمات للمستثمرين، منها إصدار الموافقات على عقود الإيجار والتنازلات عن المصانع، والموافقات الخاصة بتغيير أنشطة المصانع بالمنطقة.

كما أكد أن جهاز المنطقة يساعد المستثمر على استكمال الإجراءات الخاصة بتطوير المرافق في المصانع من مياه وصرف وكهرباء وغاز واتصالات. كما يقوم الجهاز بتقديم خدمات الأمان في الشوارع والمنطقة والعمل على نظافتها، ويقوم أيضًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لإنهاء موقف تراخيص المصانع وتأسيسها. كما يوفر الجهاز خدمات الحماية المدنية بالتعاون مع نقطة الحماية المدنية في المنطقة.

أهمية المناطق الصناعية للاقتصاد القومي

وأكد اللواء أحمد أبو الغار أن المناطق الصناعية يتم إنشاؤها لعدة أسباب، حيث يتم الاستفادة منها في توفير العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات، كما توفر فرص عمل للشباب، وتجذب المناطق الصناعية الاستثمار الأجنبي.

المنطقة الصناعية بقويسنا الاستثمار ودعمه توفير فرص عمل جديدة تفاصيل المرحله الرابعه بالمنطقه اللواء أحمد أبو الغار رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا

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