" جمال يمسك طرف الخيط لإيقاع صباح وعرب "نهاية الحلقة 7 من حق عرب

شهدت نهاية أحداث الحلقة 7 من مسلسل حق عرب هو قيام جمال ابن أخو المعلم عبدالربه بتصوير صباح زوجة عمه وهي في طريقها لمنزل عرب ، مؤكدا شكوكة لوجود علاقة عاطفية بين زوجة عمه وعرب .

مسلسل حق عرب

وكانت قد توجهت صباح لمنزل عرب لتستنجد به بعد معرفتها هروب نجلتها الكبري سميحة مع رباح أبو الدهب .

مسلسل حق عرب الحلقة السابعة 7

انطلاق الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما

وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل حق عرب

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجه أن عدوهما واحد وهو عبد ربه"رياض الخولي".

مسلسل حق عرب

وشهدت احداث الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، تصدر عرب السويركي لانغام إبنه عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها.

ويدافع عرب السويركي عن انغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

موعد عرض الحلقة 8 لحق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب