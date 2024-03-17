وليد جاب الله: الاقتصاد المصري يمتلك مقومات النجاح.. والدولة وفرت تلك العوامل

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات النجاح على المدى الطويل، وأن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في البنية تحتية وتوفير الطاقة والمجالات كافة تؤهل الاقتصاد المصري للانطلاق على المدى الطويل.

وأضاف "جاب الله" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أنه على المدى القصير واجه الاقتصاد المصري تحديات متعلقة بأبعاد الصراعات الجيوساسية العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وحرب غزة والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن كل هذه الأمور خلقت تحديات على المدى القصير، وخلقت فجوة تمويلية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة بالداخل، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين.