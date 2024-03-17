البهواشي: توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي رسالة قوية لقوة الاقتصاد المصري

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، علي توقيع اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاقيات اليوم مع الاتحاد الأوربي رسالة قوية لقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف، أن هناك عدد كبير من الاستثمارات الأجنية المباشرة في مصر بشراكة مع الاتحاد الأوربي.

وعن مشروعات الغاز والهيدروجين الأخضر، أشار إلى أن مصر لها دور سابق في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، موضحًا أن مصر قادرة علي جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا.