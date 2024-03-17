الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصفدي وبلينكن يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

الصفدي وبلينكن
الصفدي وبلينكن

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لبحث الجهود الأردنية الأمريكية، والدولية بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة لقطاع غزة. 

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن الاتصال بحث الأوضاع في القدس، وضرورة احترام الوضع التاريخي القائم فيها.

وأكد البيان الأردني أن الوزير الصفدي، ركز على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، وحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، في المجالات كافة.

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