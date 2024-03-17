الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تركيا والدومينيكان أول الوافدين للمشاركة في مونديال الأثقال بمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت المنتخبات في التوافد على مدينة شرم الشيخ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تقام خلال الفترة من 20 - 25 مارس الجاري.

ووصلت إلى شرم الشيخ بعثتي تركيا والدومينيكان وهما أول فريقين يصلان لمصر، وستصل باقي البعثات تباعًا حتى انطلاق البطولة.

ووصل إلى شرم الشيخ مجموعة من مسئولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استعدادا لانطلاق منافسات البطولة.

يشارك في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 34 دولة هي:
أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، يوم 25 مارس في شرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويتابع د.حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة، وكذلك عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة د.حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

اللجنة البارالمبية تتابع آخر استعدادات شرم الشيخ لاستضافة كأس العالم لرفع الأثقال

ووصل عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، إلى شرم الشيخ من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

وحرص عماد رمضان على تفقد فندق الإقامة والصالة التي تشهد خوض المنافسات واطمأن على جاهزية كل شيء قبل انطلاق البطولة وقبل وصول وفود البعثات المشاركة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

من جانبها أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن غدًا الأحد، موعد بدء وصول البعثات المشاركة في البطولة، وسيصلون تباعًا حتى موعد انطلاق الحدث العالمي.

يشارك في البطولة 34 دولة هي:
أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة د.حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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IMG-20240317-WA0082
IMG-20240317-WA0081
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ألعاب البارالمبية أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية ابطال البارالمبي اللجنة البارالمبية الدولية الألعاب البارالمبية

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