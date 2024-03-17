الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: أنا فى المرحلة الأخيرة قبل الموت (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يشعر بامتلاكه الرغبة التي تسمح له بالبحث في كل وسائط الإبداع، ويكتب ويعمل ليصل إلى الناس برسالة تكاد تكون واحدة، لكنها متعددة الوسائط.

وأشار "عيسى"، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إلى إدراكه التام بأنه يعيش المرحلة الأخيرة في الحياة وقبل الموت بخطوة، وذلك الأمر يستلزم الصدق والوضوح، بالعمر له يعد فيه بقية لتعويض ما سبق.

وأضاف أنه بمتوسط الأعمار في مصر يرى أن المسافة قريبة للغاية بينه وبين الموت، معبرًا: "أنا حاليًا في آخر حدود الملعب، أصلي صلاة المودع".

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