الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

5 ميداليات متنوعة لمنتخب مصر للكاراتية في بطولة البريميرليج بتركيا

إنجازات الاتحاد المصري
إنجازات الاتحاد المصري للكاراتيه

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه خمس ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة البريميرليج التي أقيمت في أنطاليا بتركيا.
تمكن لاعبونا من حصد ميداليتين ذهبيتين جاءتا من نصيب عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم، ويوسف بدوي في وزن 84 كجم، بينما جاءت الميدالية الفضية من نصيب طه طارق في وزن فوق 84 كجم، وحصدت أحلام حمدي في وزن 55 كجم وعبدالله هاشم في وزن 75 كجم الميداليتين البرونزيتين.

أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالأداء الرجولي والمتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال تلك البطولة العالمية حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد المصري للكاراتيه.

وأضاف أن الانجازات المتتالية التي حققها لاعبونا في تلك البطولة العالمية لم تكن من فراغ وإنما وفقا لرؤية مدروسة وخطة ثابتة يسير عليها الاتحاد من أجل النهوض باللعبة وهو ما تحقق بالفعل منذ تولى المجلس الحالي للمسؤولية.

أوضح الدهراوي أن لاعبونا خاضوا فعاليات بطولة البريميرليج بمعنويات مرتفعة بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه نجوم المنتخب خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

من جانبه، قال سيد نصر، عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة أنه سعيد للمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون والروح القتالية التي ظهروا عليها إلى أن تكلل مجهودهم بالنجاح.

وأضاف أن إنجازات الاتحاد المصري للكاراتيه لن تتوقف عند ذلك فحسب لكنها ستتواصل فيما هو قادم من بطولات.

إنجازات الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي الدهراوي بطولة البريميرليج البريميرليج

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