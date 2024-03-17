"هسدد ديوني".. "واحد من الناس" يفاجئ مواطنًا في الشارع بهدية 5 آلاف جنيه (فيديو)

فاجئ الإعلامي عمرو الليثي، مواطنًا يُدعى علاء خميس، ينقل البلاستيك من صناديق القمامة إلى المخازن.

وقال "خميس" خلال لقاء لبرنامج "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة": "كل يوم برزقه وبقول يا رب استرها معانا، أنا طالب الستر بس".

وأضاف: "ابني الكبير عنده 21 سنة في كلية تجارة مريض سرطان في الدم وبيتعالج بقاله سنتين، بقول يا رب بس أسدد الديون اللي عليا ونقول الحمدلله على اللي يجيبوا ربنا، عليا ديون حوالي 15 ألف بسبب مرض ابني، بحاول على قد ما أقدر أسدد ديوني".

وقال الإعلامي عمرو الليثي: "أنت رجل قنوع وراضي وجميل، اسمح لي أهديك هدية بسيطة جدًا 5 آلاف جنيه هدية من البرنامج".

ورد عم علاء قائلًا: "أنا والله العظيم مش عارف أقول لك إيه كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك".