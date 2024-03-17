الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس قبرص: مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة بأكملها (فيديو)

القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية

قال نيكوس خريستودوليدس، الرئيس القبرصي، إن الدولة المصرية ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة بأكملها، كما أن مصر تقوم بدور مهم للغاية في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نؤكد على عدم قبولنا بإجلاء شعب غزة من أرضه، وهذا يعارض الأمن القومي للبلدان المجاورة، واتفقنا أنه من الضروري تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهذا يأتي من طبيعة إنسانية بحتة ترفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".

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