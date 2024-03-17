الملك يلتقي المستشار الألماني ويؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

عقدت مباحثات ثنائية مهمة ظهر اليوم في القصر الملكي في مدينة العقبة جنوب العاصمة عمان، بين عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بيان الديوان الملكي الهاشمي، الذي وصل “الدستور” نسخه منه، إن الملك عبدالله الثاني بحث اليوم الأحد، مع المستشار الألماني شولتس، التطورات الخطيرة في غزة، بالذات ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

وشدد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بالمستشار شولتس في مدينة العقبة على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إضافة إلى تبيان الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، والتي تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها.

خلال المباحثات حذر الملك من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتداعياته الخطيرة على قطاع غزة والضفة الغربية والأردن.

اللقاء أكد موقف الأردن الرافض لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما.

ونبه اللقاء الملكي مع الجانب الألماني، إلى ضرورة التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار البيان إلى ما حذر الجانبان من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

دور الاتحاد الأوروبي وجهوده في تحقيق السلام، دعا الملك عبدالله الثاني التنبية إلى ضرورة العمل الجاد والفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس، والحوار مع الملك، عززت ثقة المجتمع الدولي، وخصوصا ألمانيا، بالدور السياسي والأمني والإقليمي للمملكة الاردنية الهاشمية، وعلاقاتها مع دول المنطقة والعالم وجهود الأردن لإيقاف الحرب على غزة، وحظي اللقاء، بحضورنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للمستشار شولتس، والسفير الألماني لدى المملكة بيرترام فون مولتكه.