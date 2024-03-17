صفوت عمارة: الأزهر يضطلع بدور كبير في إعادة تشكيل وعي المسلمين

قال د.صفوت محمد عمارة، من علماء الأزهر الشريف إنّ الجامع الأزهر يحتفي اليوم الأحد بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا هجريًّا على تأسيسه، والتي توافق السابع من شهر رمضان كل عام، حيث افتتح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هـ الموافق 21 يونيه 972، وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس، وبناءً على ذلك قرر المجلس الأعلى للأزهر فى مايو 2018م، برئاسة د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

وتابع «عمارة»، أنَّ الأزهر الشريف يمثل القِبلة العلمية لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، التي تقدم صحيح الدين الإسلامي الوسطي، وأُطلق عليه اسم الجامع الأزهر؛ نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وزوجة الإمام علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، التي ينتسب إليها الفاطميون على أرجح الأقوال؛ فهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر، وأهم مساجدها، وأشهرها في العالم الإسلامى.

أضاف عمارة أنّ الجامع الأزهر قُدِّر له منذ نشأته على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، أن يكون دار علمٍ وعبادة معًا، وأن يضطلع بدور كبير فى إعادة تشكيل وعي المسلمين على مرّ العصور إلى وقتنا الحاضر، وظل الأزهر منذ أن تأسس وحتى يومنا هذا قلعة دينية ومؤسسة إسلامية عالمية ذات تأثير عميق فى المجتمع المصرى والعالم الإسلامى، ويُعدُّ الأزهر الشريف أعلى هيئة إسلامية سنية في العالم، وقلعة دينية ذات تأثير عميق في المجتمع المصري والعالم الإسلامي، ورمزًا كبيرًا من رموز الوسطية.

وذكر «عمارة»، أنَّ الاحتفاء بذكرى التأسيس في الجامع الأزهر، يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، يستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين وسط حضور كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وعلى نفس السياق تحتفي المناطق الأزهرية بذكرى التأسيس بحضور السادة المحافظين وقيادات الأزهر بأفرعه المختلفة..حمي اللَّه أزهرنا الشريف.