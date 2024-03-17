الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

غزة
غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 5 شهداء من مدينة حمد في خان يونس، جنوب قطاع غزة بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال، بالتزامن مع استهداف منطقة الزنة والقرارة شرقا.

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كما استشهد مواطنا آخرا في قصف مدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع غارات لطائرات الاحتلال الحربية على حى الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومنطقة قليبو شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من منازل المواطنين في غزة، منها منازل لعائلات جودة في مخيم الشاطئ، والحلو في حي الشيخ رضوان، والنونو وعوض في حي النصر، وأدى ذلك لسقوط عدد من الشهداء والجرحى تم نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

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كما قصفت مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم البريج ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة وأدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، واستشهد 3 مواطنين على الأقل نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31،645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73،676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن أولويتنا الحالية منع اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وطالب الرئيس الفلسطيني، بضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من أداء دوره.

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