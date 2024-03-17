أحمد خليفة: تشريعات قانون التأمين توفر فرصًا استثمارية جديدة

قال أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن جذب الاستثمارات الأجنبية أمر حيوي للاقتصاد المصري، حيث تلعب الاستثمارات الأجنبية دورًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، موضحًا أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين سيكون من خلال التشريعات الجديدة في قانون التأمين الجديد، مما يسهم في العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة التأمين.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن الاستثمارات الأجنبية تعزز النمو الاقتصادي في مصر، من خلال توجيه رءوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة نحو البلاد، ويتم تعزيز الإنتاجية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن كلما تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية سيؤكد حسن نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نتائج الأعمال في صناعة التأمين تؤكد نجاحه في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أنه تسهم الاستثمارات الأجنبية في تحسين بنية البنية التحتية في مصر، حيث عندما تستثمر الشركات الأجنبية في البلاد يتم تحسين البنية التحتية بشكل عام، مثل تطوير الطرق والموانئ والمطارات، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، بفضل توسع الشركات الأجنبية في مصر، مما يسهم في تخفيف معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأكد أنه يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر نقل التكنولوجيا والمعرفة، حيث عندما تستثمر الشركات الأجنبية في مصر، يتم نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى البلاد، مما يسهم في تطوير قدرات العمل ورفع مستوى الكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أنه من الجوانب الأخرى، يعمل جذب الاستثمارات الأجنبية على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المصري، مما يقلل من تبعيته لمصادر دخل محددة ويجعله أكثر استقرارًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية.