"العواطف دى حاجة ملزقة" خطيب أنغام يصيبها بصدمة.. أهم أحداث الحلقة 6 من "حق عرب"

“هو إحنا مش بنتكلم غير عن الفلوس، كويس إن فهمت الدنيا بدري، هو لو أنا كنت فقيرة كنت هتخطبني“ هذه الجملة وجهتها ”أنغام بنت عبدالربه” لخطيبها في أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب، ورد عليها خطيبها قائلا: "شغل العواطف دي حاجة ملزقة أوي والفلوس أهم".

مسلسل حق

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش إت.

مسلسل حق

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

وشهدت الحلقة أيضا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف