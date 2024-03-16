الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" كواليس مفاوضات الدوحة للتوصل لوقف إطلاق النار

جهاد ابو لحية
جهاد ابو لحية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم استئنافها غدًا في الدوحة، بمشاركة رئيس وزراء قطر ومسئولين مصريين ورئيس الموساد، وذلك نقلًا عن وكالة "رويترز".

وأكدت وكالة "رويترز" أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس.

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أبو لحية: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أصبح هدف أمريكي

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن الوفد الإسرائيلي الذي سوف يتواجد غدًا في جلسة التفاوض بالدوحة سوف يحمل في جعبته صلاحيات محددة وذلك على عكس  الجلسات السابقة.

وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أنه من المتوقع الإعلان عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق أو عن تقارب كبير في النقاط المختلف عليها.

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وأشار أبو لحية إلى أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن عدم الوصول إلى وقف اطلاق نار قريب سوف يفقدها الكثير من القوة والهيبة التي تحطم جزء كبير منها بسبب الانحياز إلى إسرائيل والذي استغله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصلحته الشخصية أكثر من مصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي، فلذلك فإن الوصول للاتفاق بات هدفا أمريكيا.

وسبق، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه من المتوقع أن تستأنف المحادثات المتوقفة بين إسرائيل وحركة حماس غدًا في قطر، لبحث التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم أنه وفقًا لمسئولين مصريين من المتوقع أن تستأنف المحادثات بعد ظهر الأحد، على الرغم من احتمال تأجيلها إلى يوم الإثنين.

وستكون المحادثات هي المرة الأولى التي ينضم فيها مسئولون إسرائيليون وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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