الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم بثنائية على دارمشتات بالدوري الألماني

تقدم بايرن ميونخ على مضيفه دارمشتات في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط ومتقارب بين كلا الفريقين على الرغم من كثافة محاولات الفريق البافاري للوصول للمرمى.

وأهدر لاعبو بايرن ميونخ أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الدقائق الأولى من عمر الشوط، فيما حاول لاعبو دارمشتات امتصاص هجوم البافاري والوصول للمرمى لتسجيل هدف مباغت وعكس سير اللقاء.

وسجل تيم شارك هدف التقدم لفريق دارمشتات في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بصناعة من زميله هونساك.

وضغط بايرن ميونخ في الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف التعادل.

وسجل جمال موسيالا هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 36 من عمر الشوط بصناعة من هاري كين.

وتواصلت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ كرتين على المرمى من 14 محاولة وخرجت 12 كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من محاولتين لفريق دارمشتات.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق دارمشتات.