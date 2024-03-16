السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد الموريتانى يعلن وفاة حارس مرمى المنتخب الأول محمد المختار

محمد المختار
محمد المختار

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، اليوم السبت، عن وفاة حارس مرمى منتخب بلاده ونادي الجمارك، محمد المختار، في أحد مستشفيات العاصمة نواكشوط.

كان المختار، قد تعرض للإصابة مطلع الأسبوع الماضي خلال تدريبات فريقه، إثر اصطدامه مع أحد زملائه، ثم فقد الوعي.

ولم يغادر المختار المستشفى الوطني، إذ كان يعاني من إصابة بالرأس وصفتها تقارير صحفية محلية بأنها "خطيرة".

وأعلن الاتحاد الموريتاني في وقت سابق عن إلغاء الفقرة الغنائية بالنهائي احترامًا للظروف الخاصة في البلاد بعد الإصابة التي تعرض لها الحارس الشاب بنادي الجمارك محمد المختار خلال إحدى الحصص التدريبية.

ويواجه فريق الجمارك نظيره نواذيبو، مساء السبت، على ملعب شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط، بنهائي كأس رئيس الجمهورية الموريتاني.

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