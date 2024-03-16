ننشر حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٩ مارس وحتى ١٥ مارس وكان على النحو الآتي:



1) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف التعاون المشترك في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة، وينص البروتوكول على تعاون الجانبين في مجالات عدة، منها إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال افتراضية (Startup Egypt، البرنامج الوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة)، وإنشاء مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام.



2) أعلن تصنيف سيماجو العالمي للجامعات والمراكز البحثية، عن إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024، وأشار د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التقدم البارز الذي حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية في نتائج التصنيف لهذا العام بزيادة عددها مقارنة بالأعوام السابقة حيث تم إدراج 49 مؤسسة تعليمية، و11 مؤسسة بحثية فى نسخة التصنيف لعام 2023، لافتًا إلى أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المؤسسات التعليمية المصرية ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية المختلفة.



3) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخلال الاجتماع استعرض المجلس التعاون الثنائي مع المجلس الثقافي البريطاني وما شهده من تطوير في زيادة التمويل المشترك وعدد المشروعات الممولة في مجالات مثل؛ الكوكب المرن والتكيف مع المستجدات البيئية والطبيعية، والبحث والابتكار من أجل مجتمعات آمنة وصحية.

4) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، وخلال اللقاء تشاور الجانبان حول تطوير آليات عمل لدعم التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك تفعيل التعاون فى البرامج الدراسية والتخصصات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول الاجتماع زيادة التعاون فى مجال البحث العلمي فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون لتنفيذ بحث علمي يلبي احتياجات التنمية في البلدين، خاصة مع ما تواجهه المنطقة العربية من تبعات التحديات العالمية في التغيرات المناخية.

5) اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية، حيث شهدت هذه المرحلة تقدم 240 فريقًا للبرنامج، تأهل منهم للمنافسة 125 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين للصندوق في البرنامج، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين وتعمل على 20 تحديًا صناعيًا.

6) أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم) في دورتها العاشرة، وأوضحت منظمة اليونسكو أن الجائزة تم إنشائها عام 2004 وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لليونسكو؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذا ذكرى نقش كتاب جيكجي الذي يعُد من أقدم الكتب المطبوعة بالحروف المعدنية.

7) أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الفرق الفائزة بدعم الصندوق في برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، كما يُعد هذا البرنامج فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة.

8) نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل حول تطبيق موازنة "البرامج والأداء"؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وتهدف الندوة للتعريف بأنواع أنظمة الموازنات العامة، وأهمية موازنة "البرامج والأداء" ومزاياها، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وكذلك الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات في تنفيذ موازنة البرامج والأداء وسبل مواجهتها، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات التي يحرص المعهد على تنظيمها دوريًا لتعريف طاقم العمل التابع للمعهد بكل ما يطرأ من مستجدات في مختلف المجالات تخدم تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

9) أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، عن مشروع (اتحاد المتوسط لصحة الحيوان REMESA)، والذى يتضمن أربع منح دراسية لمدة شهر واحد لدارسي الدكتوراة A، أو ما بعد الدكتوراة، وأوضح المكتب الثقافي بروما أن المنح ممولة بالكامل من مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا، وآخر موعد للتقدم فى 14 أبريل 2024، وذلك في إطار تركيز خُطة الابتعاث التى وضعتها الوزارة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة، لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.



