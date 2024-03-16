السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة بقنا

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص شديدي الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة قوص مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس «شابو» وزنت 4 كيلو جرام وكمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام وبندقية خرطوش وطبنجة صوت و3 دراجات نارية دون لوحات و2 سلاح أبيض وميزان حساس وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي المواد المخدرة شابو مخدر الأيس مخدر الحشيش

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