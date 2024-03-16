ضبط تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة بقنا

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص شديدي الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة قوص مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس «شابو» وزنت 4 كيلو جرام وكمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام وبندقية خرطوش وطبنجة صوت و3 دراجات نارية دون لوحات و2 سلاح أبيض وميزان حساس وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.