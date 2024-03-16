"الدستاوي" يفتتح مركز خدمة العملاء بشايرالخير 3 في كهرباء الإسكندرية

قام الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء مصر، اليوم السبت الموافق 16/3/2024، بزيارة تفقدية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حيث كان في إستقبالة المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وذلك لإفتتاح مركز خدمة العملاء( بشايرالخير ٣) الذي تم تطويرة وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة للسادة العملاء.

وذلك فى إطار جولات المهندس خالد الدستاوي وزياراته التفقدية والمتابعة لتطوير الأداء بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وحرصا من وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر على تطوير ورفع كفاءة أداء مراكز خدمة العملاء التابعة لها للإرتقاء بمستوى الأداء في العمل داخل قطاع الكهرباء.

وأشار المهندس إيهاب الفقي – أن مراكز الخدمة المطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل والتحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا إستحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الإداء وزيادة التواصل والتفاعل مع عملاء الشركة.

وترأس الدستاوى اجتماع موسع بالديوان العام بالشركة مع رئيس وقيادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ناقش من خلالها مستجدات الأحداث والخطوات الاستباقية التي يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بإتخاذها خلال الفترات المقبلة.

وتفقد سير العمل ومتابعة التجهيزات الأخير لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة.

ورافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع خلال زيارته المهندس خالد غمري - رئيس قطاعات الشئون الفنية والمهندسة إنصاف أمين محمود - رئيس قطاعات شبكات التوزيع والمحاسب محمد غنيم - رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والمحاسب محمد الجمل- رئيس قطاعات الشئون التجارية والمهندسة سلوى عبد الرحمن - مستشار الشركة لشبكات التوزيع والمحاسب علاء عبدالعليم - المستشار التجاري للشركة ومصطفى درويش – رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من قيادات الشركة ومن الشركة القابضة لكهرباء مصر كلا من المهندسة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات، والمهندس أحمد الشيوي رئيس قطاع الخدمات الذكيةوأثنى الدستاوي على الجهود المبذولة من قيادات الشركة من تقدم الأعمال أثناء زيارته التفقدية لقطاعات الشركة المختلفة.

وعبر السيد المهندس إيهاب الفقي وقيادات الشركة بخالص الشكر والتقدير للدكتور مهندس خالد الدستاوى والوفد المرافق له بهذه الزيارة المثمرة في ضوء متابعة انجاز الأعمال طبقا لتوجيها قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.