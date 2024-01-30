كهرباء الإسكندرية: استقرار الشبكة فى مواجهة سوء الأحوال الجوية

أكد المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرارًا تامًا بالشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه لا توجد انقطاعات كثيفة رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالمحافظة.

وأضاف "الفقي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة لحين استقرار الأوضاع الجوية، وتوفير فرق فنية للتدخل السريع في حالة حدوث أي انقطاعات ناتجة عن الأمطار.

وأشار "الفقي" إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ إعلان التوقعات بسوء الأحوال الجوية وعمل كافة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه تم مراجعة كافة المهمات الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين وهو ما أدى إلى عدم تعرض الشبكة لأي خروج اضطراري حتى الآن.

وتابع "الفقي" أن تطوير شبكات التوزيع والتوسعات التي شهدتها المناطق والأحياء التابعة لشركة الإسكندرية خلال الفترة الماضية جعلت المشترك لا يعتمد على مصدر واحد للتغذية الكهربائية، مضيفا أن التوسعات التي تم إدخالها على الشبكة جعلتها قادرة على مواجهة أي تحديات تواجهها.



وأكد أنه هناك غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الشركة، والتعاون والتنسيق الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والنجدة والمنطقة الشمالية العسكرية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في كافة الأمور المختصة بالتغذية الكهربائية، كما أن الشركة تقوم بتذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين؛ وذلك تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.