السبت 16 مارس 2024
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مصر

الصحة توجه بتحديد مسارات خاصة لمرضى الطوارئ ونقطة إسعاف داخل المستشفى الجديد

وزارة الصحة
وزارة الصحة

تفقد وزير الصحة والسكان برفقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، مستشفى جديد يجري الانتهاء من إنشاءه بمدينة العبور، وذلك في إطار جولته الميدانية، لتفقد عددا من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 16 ألفا و700 متر مربع، ويضم 6 أدوار بطاقة استيعابية 254 سرير (إقامة مرضى، رعايات، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، إفاقة، أسرة طوارئ).

وتابع “عبدالغفار” أن المستشفى يضم قسمًا متكاملًا للأشعة (مقطعية، رنين مغناطيسي، موجات فوق صوتية، إكس راي)، لافتًا إلى أن المستشفى يضم 5 غرف عمليات كبرى، وقسما لجراحة القلب، وقسم المعامل، وبنك الدم، فضلًا عن 17 عيادة تخصصية وعيادتين للعلاج الطبيعي.

ولفت إلى أن الوزارة استمعت للمقترحات الخاصة باختيار مسمى للمستشفى، لافتًا إلى أنه يعد صرحا طبيا متكاملا لخدمة أهالي محافظة القليوبية، وتم إنهاء 70 % من الأعمال الإنشائية بالمستشفى.

وأوضح أن الوزارة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وسرعة تجهيزه بأحدث الأجهزة لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

الصحة توجه بتحديد مسارات خاصة لمرضى الطوارئ ونقطة إسعاف داخل المستشفى الجديد.

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وقال إن الوزارة وجت بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى، تضم سيارتي إسعاف، فضلًا عن توفير سكن مناسب للمسعفين، كما وجهت بتحديد مسارات لمرضى الطوارئ على أن تكون منفصلة عن مسارات المترددين على المستشفى.

رافق الوزارة خلال جولته بالمستشفى الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية. و

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