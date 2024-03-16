السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة كابلات كهرباء من موقع إنشائى فى المعادى

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم السبت، حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة كابلات كهرباء من موقع تحت الإنشاء في منطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن عاطلين تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محملة عليها كابلات كهرباء بإجمالي وزن 3.5 طن مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادي له معلومات جنائية، تم ضبطه لاتهامه بسرقة المهمات والكابلات الكهربائية "النحاسية" المضبوطة بحوزتهما من الموقع الإنشائي محل عمل الأخير.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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