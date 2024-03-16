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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر معارضة طبيب إيمان الحصرى على حكم حبسه

إيمان الحصري
إيمان الحصري

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه سنتين لتسببه في عاهة مستديمة للإعلامية، خلال إجراء جراحات تجميلية لها.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية قضت بمعاقبة الدكتور م.غ، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة، وكان المتهم أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي إم سي، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.

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