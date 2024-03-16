عاجل.. حريق استوديو الأهرام يمتد إلى 6 عمارات (فيديو)

امنتد حريق استوديو الأهرام بالجيزة إلى 6 عمارات مجاورة للاستوديو، ممدا دفع الحماية المدنية بتكثيف سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

واندلع منذ قليل حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والأخلاق داخل مواقع التصوير بالاستوديو.