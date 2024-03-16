السبت 16 مارس 2024
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سياسي

طارق شكرى: موقف مصر وتحذيراتها بخصوص الكارثة الإنسانية فى غزة واضح للجميع وثابت ومعلن

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع لتحذيرات مصر ومطالبها ومطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة بعد أكثر من 5 شهور من اندلاعه.

وأوضح شكري، في تصريح صحفي له، أن موقف مصر وتحذيراتها بخصوص الأزمة وخروجها عن السيطرة وضرورة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لا تزال قائمة، لافتا إلى أن تحذيرات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس وزراء هولندا، من المخطط الإسرائيلى لشن عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية، ومطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، ودعوة الجميع إلى بذل الجهود الصادقة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.

ولفت وكيل إسكان البرلمان إلى أن مصر حريصة على التحرك في الأزمة الفلسطينية عبر مسارين متوازيين، أولهما تقديم المساعدات ونصرة حقوق الشعب الفلسطيني، والثاني العمل على ايقاف العدوان الوحشي الذي تواصل شهور ممتدة.

وشدد النائب،  على تحذيرات مصر مرارًا وتكرارا  من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، ومن التفكير في شن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح، وهو موقف ثابت عربيا وعالميا ولا يمكن المزايدة عليه. 

وأشار إلى أن أكثر من 80% من المساعدات الانسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن، من مصر بما يؤكد تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته.

واختتم المهندس طارق شكري، أن ما تقوم به اسرائيل عدوان وحشي غير مبرر وانتهاكات جسيمة وجرائم حرب، ولا بد من الرضوخ للسلام والتسوية وهى الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.

قطاع غزة النائب طارق شكري 100 يوم من العدوان الاسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على غزة المجتمع الدولي لإسرائيل

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