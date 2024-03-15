سند الناس.. 1.8 مليار جنيه من «تحالف العمل الأهلى» لـ20 مليون مستفيد فى رمضان

كثّف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده الخيرية، خلال الموسم الرمضانى الحالى، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، التى استفاد منها نحو ١٩ مليونًا و٨٤١ ألفًا و٥١٠ مواطنين، بمتوسط تكلفة تبلغ مليارًا و٨٠٥ ملايين و٦٣١ ألفًا و٧٥٠ جنيهًا.

وحرصت مؤسسات التحالف على توفير الاحتياجات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، فى مختلف محافظات الجمهورية. وتنوعت المساعدات المقدمة ما بين كراتين رمضانية، ووجبات ساخنة، وتوزيع لحوم و«كروت مساعدات»، إضافة إلى توزيع الملابس وإعانات الزكاة، وإقامة موائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، علاوة على القوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وفعاليات ترفيهية طوال الشهر الكريم.

موائد رحمن ومعارض سلع مخفضة فى مختلف محافظات الجمهورية

بذلت أمانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهودًا مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

ووزعت أمانة محافظة القليوبية كراتين مواد غذائية لـ٥ آلاف أسرة، بميزانية تقدر بـ٢ مليون جنيه، إلى جانب إقامة معرض سلع غذائية مدعمة، بميزانية تقدر بمليون و٢١٥ ألف جنيه.

ووزعت أمانة القليوبية ٢٧ ألف شنطة، محتوياتها: «عبوة زيت و٣ أكياس مكرونة و٣ كيلو أرز و٢ كيلو سكر»، وسعر الشنطة ٢٤٠ جنيهًا، وكذلك جرى توزيع ٧ آلاف و٥٠٠ شيكارة، محتوياتها: «٤ أكياس مكرونة وعبوة زيت وعبوة سمن و٣ كيلو أرز و٢ كيلو سكر»، وسعر الشيكارة ٣٢٠ جنيهًا، علاوة على توزيع ٧ آلاف كرتونة، محتوياتها: «عبوة زيت وعبوة سمن و٤ أكياس مكرونة و٤ كيلو رز و٢ كيلو سكر»، وسعر الكرتونة ٣٧٠ جنيهًا.

أما أمانة محافظة البحيرة فوزعت ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية، و٢٠٠٠ قطعة ملابس للعيد، وتبرعت بـ٣ أجهزة طبية للمعهد الطبى القومى بدمنهور ولمعهد الأورام، قيمة الجهاز الواحد ٤٠٠ ألف جنيه.

ووزعت أمانة محافظة مطروح كراتين مواد غذائية لـ٣ آلاف أسرة مستحقة فى ٨ مراكز، لتخفيف العبء عنهم قبل شهر رمضان الكريم، إلى جانب إقامة «مائدة الرحمن» لإفطار ٣٥ ألف صائم، بواقع ١١٥٠ صائمًا يوميًا لمدة ٣٠ يومًا، والشروع فى تنفيذ منافذ بيع التحالف الوطنى بواقع ٣ منافذ فى المرحلة الأولى، وتوزيع مياه وتمر بشكل يومى أثناء أذان المغرب، وإقامة مسابقة رمضانية فى مركز الشباب «دورى كرة قدم»، مع تقديم الهدايا للمشاركين بحضور كابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطنى، وإحياء ليلة القدر بتكريم حفظة القرآن الكريم.

وأقامت أمانة التحالف بمحافظة الإسكندرية مائدة رحمن لـ١٠٠٠ صائم يوميًا، بإجمالى ٣٠ ألف صائم، مع الشروع فى إقامة منافذ التحالف كمرحلة أولى، بواقع ١٠ منافذ موزعة فى ميادين الإسكندرية.

وأطلقت أمانة محافظة الأقصر دورة رمضانية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب إقامة معرض «أهلًا رمضان»، وإقامة مائدة رحمن. وأقامت أمانة محافظة المنيا مطبخًا لتوزيع وجبات ساخنة لـ٢٥ ألف شخص، بتكلفة ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه. بينما أقامت أمانة محافظة أسيوط معرض سلع غذائية مخفضة بسعر المصنع «التوريد»، بتكلفة مليون جنيه.

وأقامت أمانة محافظة شمال سيناء دورة رياضية رمضانية فى كرة القدم، وأمسيات شعرية نبطية، وندوات تثقيفية، إلى جانب دورات تدريبية على الحرف التراثية، إضافة إلى توزيع شنطة رمضان، وإقامة مطبخ رمضان فى المراكز المتاحة.

وعملت أمانة محافظة أسوان على إقامة موائد رحمن فى عدد من مراكز المحافظة، وتوزيع عصائر وتمر على الصائمين وقت الإفطار، إلى جانب ٥٠٠ شنطة رمضان.

.. وسياسيون: وحّد جهود المؤسسات تحت مظلة واحدة.. وقضى على العشوائية

أشاد عدد من السياسيين ونواب البرلمان بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وجهوده المستمرة التى أسهمت، وتسهم، فى توفير الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات للمواطنين فى كل ربوع الوطن، مع معاونة الحكومة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وقالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف ينفذ العديد من المبادرات التى تسهم فى تعزيز الأمن الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، عبر توزيع المواد الغذائية الجافة والوجبات الجاهزة على الفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت «التحالف كيان عظيم وفكرة رائدة وفقت فيها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، فى ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجه العالم، والتى ألقت بظلالها على مصر، وهو يقوم بدور قوى للغاية فى دعم المواطنين، وتقديم خدمات مهمة ترفع الأعباء عن كاهلهم».

فيما قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن التحالف يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بعمله على تحقيق التنمية المجتمعية وتقديم الأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأشار إلى أن التحالف يعد مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلى ببعضها البعض، ما يمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتتشارك مع الجهود الحكومية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين الأكثر فقرًا فى كل المحافظات.

من جانبه، أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن التحالف، منذ تأسيسه، أحدث ثورة فى مفهوم المجتمع المدنى فى مصر، بعدما تمكن من توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلى والمجتمع المدنى تحت راية واحدة، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة للأسر الأكثر احتياجًا والقرى الأكثر فقرًا، مما أسهم فى وصول المساعدات للفئات المستهدفة.

وقال: «التحالف قضى على العشوائية التى كانت تتسم بها مؤسسات المجتمع المدنى فى السابق، ووحد أنشطة تلك الجمعيات ونظمها، ومنع تكرار إنشاء نفس المشروعات الخدمية فى نفس النطاق الجغرافى، والتى كانت تحدث نتيجة عدم وجود طاولة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلى، ويمكن من خلالها رسم سياسات تنموية مشتركة، والتنسيق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة».

الأمر نفسه، أكدته النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بقولها إن التحالف أصبح بمثابة «سند لكل المصريين»، وأحد أركان مسارات التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة.