الجمعة 15 مارس 2024
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أحمد الطاهرى فى "كلام محترم" يكشف عن أهداف ومميزات "الاستشراق" للكاتب الفلسطينى إدوارد

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن اهم ما توصل إليه إدوارد سعيد في الفصل الأول من كتاب “الاستشراق” هو أن الاستشراق مشروع ناجح والخاسر فيه هو الشرق، خاصة أن الغرب يصفون الشرق بصفة الجاهل غير العارف بمصالحه، وعليه أن يستمع إلى الغرب.

كتاب الاستشراق 

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “كلام محترم” المذاع  عبر “راديو 9090”، أن إدوارد يقول إن هناك تحولا كبيرا حدث في عهد نابليون، وهو أن المستشرق الذي كان يأتي لزيارات خاطفة ويضع تصوراته عن الشرق دون أن يغادر بلده أصبح متسقرًا في الشرق، ويرى بعينه ويسمع بأذنه ويقلب البضائع بيديه، ولهذا أصبحت نصوصه تستمد قوتها من خلال إقامة المستشرق هنا وسيطرته على الشرق.

وتابع: "في الفصل الثاني من الكتاب يؤكد إدوارد سعيد أن الاستشراق استمر ينطلق من أسباب دينية في تحليل الشرق والحكم عليه حتى القرن 18".

نظرة الغرب للشرق 

واستطرد: "في الفصل الثالث يتم الحديث عن الوريث الأمريكي في الاستشراق بعدما كانت فرنسا وإنجلترا هما القوتان الأكبر في العالم، ويؤكد ضآلة الرؤية التي ترى بها أمريكا الشرق".

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