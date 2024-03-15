الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة سيدة في انهيار جزئي لعقار ببولاق الدكرور

انهيار منزل - آرشيفية
انهيار منزل - آرشيفية

أصيبت  سيدة نتيجة حدوث انهيار جزئي لشقة سكنية عقب سقوط سقف بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بحدوث انهيار جزئي بعقار في بولاق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن سقوط سقف مطبخ بالطابق الثاني مما أسفر عن إصابة سيدة.

وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة شقة سكنية انهيار جزئي الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة

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