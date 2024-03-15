الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كل من: "عبدالرحمن. م" 7 سنوات، وشقيقه "جودة م" 5 سنوات، و"حسن. م" 40 سنة، و"السيد. م" 48 سنة، وشقيقه "سالم م" 45 سنة، مقيمين بمنطقة طريق اللواء، مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة الصالحية الجديدة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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