الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انطلاق المباحثات الرسمية الأمنية بين العراق وتركيا

العراق وتركيا
العراق وتركيا

انطلقت في بغداد، اليوم الخميس، المباحثات الرسمية الأمنية بين العراق وتركيا.

ورأس الجانب العراقي في المباحثات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فيما رأسها عن الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان.

وشارك في المباحثات عن الجانب العراقي وزير الدفاع ثابت العباسي وكبار المسئولية بوزارة الخارجية والجهاز الأمني، فيما شارك عن الجانب التركي وزير الدفاع يشار جولر ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ونائب وزير الداخلية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن المفاوضات تركزت على الجانب الأمني بين البلدين.

بغداد وتركيا العراق وتركيا العراق الجانب العراقي

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