الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوسف زيدان متهم بالتطبيع من أجل الفوز بـ"نوبل".. ما القصة؟

يوسف زيدان
يوسف زيدان

رد الدكتور  يوسف زيدان، على الاتهامات الموجهة ضده بالتطبيع، قائلا: "لم يتهمني أحد بالتطبيع".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج "ع المسرح" الذي يذاع على قناة الحياة: "الحكاية كلها إن واحد ظريف، ودمه خفيف، نشر أخبار كدة، وبعدها قلت طب خلاص أقدم استقالتي، ولكن اتحاد الكتاب، رفض الكلام ده ورئيس الاتحاد قالي مفيش تحقيق ولا حاجة".

وتابع زيدان: "حاجة غريبة جدا وشرحتها قبل كده، أنا كنت بقول إنه كان عندي أمل الدنيا تهدأ، ولكن الكلام ده كان لغاية قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، واللي بيحصل خلال الشهور دي معناها إن إسرائيل اتجننت، وهما لو صبروا عليها شوية كانت العملية هتتحل".

وفيما يخص أنه صاحب آراء تغازل إسرائيل من أجل الفوز بجائزة نوبل، أكد الدكتور يوسف زيدان، أن إسرائيل غير متحكمة بجائزة نوبل، ولو كانت متحكمة كان زمانها منحتها للإسرائيليين، وأنا معنديش علاقة مباشرة بيهم، ولكن الناس بتترصد آرائي واللي أنا شايفها بتفوق الناس".
 

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