الخميس 14 مارس 2024
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محافظات

وكيل "صحة الغربية" يتفقد مستشفيات المحافظة للتأكد من سير العمل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى د.أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة تفقدية على المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، للتأكد من سلامة سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى المنشاوي العام لمتابعة سير العمل وتواجد الأطباء ومدى توافر المستلزمات الطبية، كما ناقش أهم التحديات التي تواجه المستشفى ووضع الحلول المناسبة.

وشملت الجولة زيارة مستشفى سمنود ومتابعة انتظام العمل بالأقسام المختلفة والداخلية والعمليات والمبتسرين والغسيل الكلوي وتأكد من تواجد جميع الاطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ وعرض عدة محاور للنهوض بالخدمات المقدمة بالمستشفى.  

واختتم جولته بالمرور على مكتب صحه ثاني رعاية طفل ثاني مركز طبي سعيد، لمتابعة انتظام العمل بالعيادات، مراجعة سلاسل الإمداد وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم الخدمات الوقائية والطبية المقدمة للمواطنين .  

ووجه وكيل الوزارة الفرق الطبية والمعاونين بضرورة انضباط العمل الطبي والتواجد المستمر لخدمة المرضى وتقديم جميع الخدمات وتذليل أي صعوبات تواجه المريض في تلقي الخدمة الطبية المتميزة.

المستشفيات والمنشآت الصحية مستشفى المنشاوي العام وتواجد الأطباء ومدي توافر المستلزمات الطبية مستشفى سمنود مكتب صحه ثاني مراجعه سلاسل الامداد

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