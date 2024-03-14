محافظ الغربية يتابع نتائج حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد د.طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الإدارة المركزية المستشار القانوني للمحافظ،مديري الادارات المعنية بالديوان العام، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ نتائج حملات الموجه 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واملاك الدولة، مشددًا على استمرار أعمال الموجة 22 بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ناقش المحافظ استعدادات المحافظه والمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين فى التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به-.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة ومركز طنطا

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، لافتًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، وذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالسنطة ومركز طنطا.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار ورصف شارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، فضلاً عن رصف شارع الجمهورية بالسنطة، بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول 1.1 كيلو وعرض ١٠ أمتار.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مثلث مدخل سبرباى حيث تم إعداد المنطقة وتمهيد وتسوية الطريق وفرد الرمال وعمل بلدورات واحواض للزراعة فضلا عن زراعة أشجار وزهور ونجيلة لتشجير وتجميل مثلث مدخل سبرباى، في إطار اهتمام المحافظة بتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمحافظة.