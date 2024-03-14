الخميس 14 مارس 2024
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أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": علينا دراسة القرآن الكريم على أنه فقه حياة

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي والدكتور محمد الباز

قال د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الإمام الراحل محمد عبده قال العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

تدبر القرآن الكريم 

وأكد سالم، خلال لقائه ببرنامج “أهل القرآن” مع الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن النبي (ص) كان النموذج العملي لمعاني القرآن، لذا دراسة السيرة النبوية لا بد أن يتم دراستها بالفقه.

وأضاف أنه لا بد من دراسة القرآن على أنه فقه حياة، أي الفقه بالمعنى العام، والتركيز على مصطلحات الفقه المتأخر من المخاطر التي تهدد المجتمعات، لذا يجب دراسة النص في البيئة التي يعيش فيها الإنسان.

قصص القرآن 

وتابع "حولنا قصص القرآن إلى قصص وروايات خرافية، وهذا تنبه إليه سيدنا علي من قبل، حيث ترد القصاصين من المسجد بسبب كثرة الخرافات التي تُدس في هذه القصص".

واستطرد "يوجد بعض قصص الأنبياء لا يصدقها العقل مثل قصة سيدنا داوود، وبعض العظاة مازالوا يرددون هذه القصص دون فهم ".

محمد سالم أهل القرآن محمد الباز الحياة الدكتور محمد الباز

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