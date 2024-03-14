6 مصابين بتصادم على طريق الصعيد في المنيا

أصيب، 6 أشخاص في حادث تصادم، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة.

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 6 شخص بينهم أمناء ومساعد شرطة ومحاميان، في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار والمنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تأمين الطرق، وتبين تصادم سيارة رقم 7 شرطة السياحة مكروباص، بآخري رقم 7916 ى أ ل، ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين، تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.