القبض على المتهمين بقتل شاب عاتبهم على معاكسة فتاة فى أبوالنمرس

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على 4 متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء، إثر معاتبته لهم على معاكستهم فتاة في نهار رمضان بقرية الحرانية بأبوالنمرس.

القبض على 4 متهمين

أفادت التحريات المجراة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن الشاب المجني عليه تدخل لمنع 4 من جيرانه التحرش بفتاة كانت تمر بالطريق العام ودارت بينهم مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، وسددوا للشاب عدة طعنات، على إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة.

بنقل المجني عليه إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة، إذ تلقت الشرطة بلاغًا من الأطباء بمقتل شاب والاشتباه في وجود شبهة جنائية، وأفادت التحريات بأنه لقي مصرعه في مشاجرة مع 4 شباب آخرين اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، وبالانتقال إلى مكان الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تم التوصل إلى هوية المتهمين وألقي القبض عليهم، إذ قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام احتياطيًا.

صرحت النيابة بدفن جثمان الضحية، وطلبت تحريات تكميلية حول الواقعة.