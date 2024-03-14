لماذا يتم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية برا إلى غزة؟.. سياسي فلسطيني يوضح

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر، أفضل من ناحية السرعة ووصول البضائع بشكل طبيعي، ولكن من الواضح أن هناك دعم وأهمية للإسقاط الجوي عن مبادرات الدول العربية وبغض النظر عن مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمحاولات التخفيف المعاناة في غزة وإيصال المساعدات للمحاصرين كجزء في الشمال ولكن جزء من هذه المساعدات يقع في البحر لتحرك الرياح تجاه قطاع غزة، وجزء يقع على المواطنيين الذين يبحثون عن أي شيء.

المبادرة الأمريكية

خلال الفترة الماضية، أفاد الجيش الأميركي، في ثالث عملية مشتركة له مع الأردن لإيصال مساعدات خلال أقل من أسبوع.

يشير مسؤولون أميركيون إلى أن عمليات الإنزال هي مكمّل للإمدادات غير الكافية التي ترسل برا إلى غزة، لكن كمية المواد الغذائية التي تُقدّم جوا لا تكفي إلا لإطعام جزء صغير جدا من الناس المحتاجين في القطاع الساحلي الذي دمّرته الحرب المتواصلة منذ شهور.

الافضل الضغط لإيصال المساعدات عبر البر

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من الأفضل الضغط لإدخال المساعدات عبر البر، كما أن هناك موانيء كثيرة ومعابر كثيرة لقطاع غزة ومنها معبر رفح ولكن الاحتلال يتلكك في دخول المساعدات التي تصل إلى قرابة 100 إلى 200 شحنة وأحيانا أقل من ذلك، وهناك أيضا العديد من المعابر الإسرائيلية مثل كرم سالم وغيرها ولكن الاحتلال يتلكك حتى هذه اللحظة في هذا الأمر.

وتابع الرقب أن المساعدات التي تأتي من البحر ليست أفضل من التي تأتي من البر، كما أن إنشاء ميناء من قبل الولايات المتحدة هذا أمر مريب في حين من الأفضل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات أفضل من البر.