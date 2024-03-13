فيفى عبده: أعترف بالزواج العرفى وأعتبره فترة خطوبة

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها ترفض فكرة الزوجة الثانية وأن تكون زوجة ثانية وفي حالة معرفتها بأن زوجها متزوج غيرها لا تريد معرفة تفاصيل عن هذه الزيجة ولا مشاكلها.

وأضافت "عبده" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "مقدرش أكون زوجة ثانية ولو هو متجوز أنا مشوفهاش ولا أعرفها ولا عايزة أعرف أي حاجة".

فيفي عبده: “كل اللي اتجوزتهم محترمين وحظي كان كويس”

وتابعت: "لو عرفت أنه متجوز بقوله مش عاوزة أعرف أي تفاصيل أو مشاكل، أنا مش بدور على الراجل ولكن هو اللي بيدور عليا ومتسمعنيش أي مشكلة لحد ولا عايز أعرف غير أنك راجلي وجوزي".

كما أوضحت أنها تعترف بالزواج العرفي وتعتبره فترة خطوبة، قائلة: "أعترف بالزواج العرفي لأني مخليش الراجل يلمسني إلا لما يتجوزني وأعتبرها فترة خطوبة وبعدين أكتب الكتاب رسمي، وكل اللي اتجوزتهم محترمين وحظي كان كويس".