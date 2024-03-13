فيفى عبده: "بشترى كفنى كل سنة.. ورأيى محدش يحوش فلوس" (فيديو)

علقت الفنانة فيفي عبده، على فيديو لها وهي تتحدث عن المقابر، قائلة: "مفكرش في التربة ليه؟ أومال أفكر في الكبارية، لازم أفكر في التربة إذا كان كله بيفلسع".

وأضافت "عبده" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "كل الناس بتموت خصوصًا أثناء فترة كورونا، أنا قعدت سنتين مبشوفش حد خالص، أول خروجة خرجتها بعد كدة رجعت حرارتي 39.5".

فيفي عبده: كنت عاوزة أعيش في المقابر وماكتبتش وصية

وتابعت: "فضلت 10 أيام نايمة ومش حاسة بأي حاجة، أنا كنت عاوزة أروح مكان مفيهوش حد والتربة مفيهاش حد، أنا كنت خايفة من الكورونا ومش عاوزة أشوف حد".

واستكملت: "في ناس كثيرة عايشة مع الأموات، أنا عاوزة أشوف أنا هنام فين أما أموت، أنا بشتري كفني كل سنة من السعودية، وماكتبتش وصية ورأيي إن اللي يموت يصرف لآخر مليم في جيبه".