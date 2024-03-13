الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق فى القاهرة بحبس عاملان كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين باسلوب المغافلة 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة الشرابية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن بسرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملان مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبتفتيشهما عثر بحوزتهما (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس عاملان سرقة متعلقات المواطنين منطقة الشرابية مديرية امن القاهرة تشكيل عصابي

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