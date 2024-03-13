حبس شقيقين ضبطا ينقبان عن الآثار في أبو النمرس

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة أبو النمرس.

كان تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة أبو النمرس.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط شقيقين مقيمين بالعقار محل الواقعة وعُثر بإحدى غرف العقار على حفره بعمق 4 أمتار وأدوات الحفر.

واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.