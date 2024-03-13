الأربعاء 13 مارس 2024
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الصحة

أخصائية تغذية: هذه الأطعمة تسبب انعدام الطاقة والأرق.. احذرها في رمضان

جريدة الدستور

خلال شهر رمضان الكريم يزداد لدى الكثير منا الشعور بالتوتر وانعدام الطاقة والأرق، ولا يعلم معظمنا ما يجب القيام به للحد من تلك المشاكل الصحية، ووقدمت أخصائية التغذية العلاجية نهال حافظ، مجموعة من النصائح التي تساعد بشكل كبير في الحد من انعدام الطاقة وزيادة التوتر والأرق خلال شهر رمضان.

الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها

وقالت نهال حافظ، إن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الحرص على الحد منها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للتقليل من مشكلة الأرق وانعدام الطاقة خلال نهار رمضان، ومنها الكافيين فيعتبر منشط للجهاز العصبي المركزي، واستهلاكه بكثرة قد يزيد من مشاعر التوتر والقلق وانعدام الطاقة خلال نهار رمضان، لذا يجب التقليل من تناول الكافيين بعد وجبة السحور.

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المحليات الصناعية تؤثر بشكل كبير على مستوى الطاقة في الجسم، فعند تناولها بكثرة يكون له تأثير سلبي على الجسم، موضحة أن الأبحاث ربطت  بين الاستهلاك العالي للمنتجات التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية، مثل صودا الدايت، واضطرابات المزاج وأعراض الاكتئاب وانعدام الطاقة فى الجسم لذا يفضل الابتعاد عنها خلال شهر رمضان.

وتابعت، أن من ضمن الأطعمة التي يجب الحرص على الابتعاد عنها خلال شهر رمضان لأنها تزيد من الأرق والتوتر وانعدام الطاقة فى نهار رمضان هي الوجبات السريعة، وكذلك الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الشطة، وكذلك الخضروات الصليبية تزيد من القلقل والأرق، وكذلك المخللات فى شره رمضان فأغلب الناس يقوموا بتناول كمية كبيرة من المخللات خلال شهر رمضان وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة للجيم.

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