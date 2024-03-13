عبد الباسط: قطاع الأعمال يشهد طفرة تنموية خلال عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال في مصر عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية، موضحا أن قطاع الأعمال العام يشهد طفرة في التنمية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح عبدالباسط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تشجيع الشركات العامة على زيادة صادراتها من خلال تحسين جودة المنتجات والتسويق الدولي، ما ساهم في زيادة الإيرادات وتحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أنه تم تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام لتطوير منتجات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية.

أكد أنه تم التركيز على تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام بطرق تعزز الاستدامة البيئية وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

أكد أنه تم تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية وإقامة شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أنه باستمرارية هذه الجهود والتركيز على تحسين أداء مصانع وشركات قطاع الأعمال العام، يمكن لمصر أن تحقق مزيدًا من التقدم والنجاح في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانتها كدول، موضحا أنه جذبت مصر استثمارات أجنبية مهمة في قطاع الأعمال العام من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الدولية للقيام بالاستثمار في البلاد.

وأكد أنه تم تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام من خلال تحسين عمليات الإنتاج وتبني أساليب إدارة حديثة وفعالة.

وأوضح أنه تم تحسين مهارات وكفاءات العمالة من خلال برامج تدريبية وتطويرية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.