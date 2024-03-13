شهيد وجرحى فى قصف الاحتلال مقر توزيع مساعدات "أونروا"

أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مقر توزيع مساعدات "أونروا" وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 88 شهيدًا و135 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت "الصحة الفلسطينية"، وفق تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31272 شهيدًا و73024 مصابًا منذ 7 أكتوبر.