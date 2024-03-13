انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق كافية بكورنيش المعادي

أمرت نيابة المعادي والبساتين الكلية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق كافيه وتفحم محتوياته بكورنيش المعادي وإعداد تقرير يفيد وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كافية في كورنيش بمنطقة المعادى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافية فى منطقة المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.