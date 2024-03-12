الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حريق نشب داخل محل كنافة بقنا

حريق محل
حريق محل

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون بالاختناق إثر حريق نشب داخل شادر لبيع الكنافة بنجع حمادي.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد،  مدير مرفق إسعاف قنا،  بنشوب حريق داخل شادر لبيع الكنافة في نجع حمادي، في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي نجع حمادي العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة. 

وأسفر الحريق عن مصرع أبوالمجد محمد خيري،  18 عاما، وإصابة عبدالباسط عبدالموجود محمد، 32 عاما، ومحمد رفعت محمد،  35 عاما،  ومحمود نصر محمد، 18 عاما،  بحالات اختناق.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا “ جثة هامدة ” نجع حمادي حريق قنا حادث

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