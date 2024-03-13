اليوم.. آخر فرصة للمتخلفين عن مُقابلة وظيفة معاون نيابة إدارية
أعلنت النيابة الإدارية، أن اليوم الأربعاء 13 مارس، موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.
وتُجرى المقابلات بمقر الهيئة بميدان النجدة في 6 أكتوبر، ويستعلم المتقدم عن موعده بالرقم القومي عبر الرابط: https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate
تعليمات حضور المقابلة
وحددت الهيئة تعليمات حضور المقابلة بالحضور في الموعد، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي وحضور الاختبار بدون الهاتف، وارتداء الكمامة.
وأكد الهيئة أن تلك المواعيد تعد إعلانًا نهائيًا لجميع المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية.