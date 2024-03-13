العوضى يطلب السماح من سلوى عثمان.. أهم أحداث الحلقة الثانية من حق عرب

دار حوار مليء بالحنية والحب بين أحمد العوضي “العربي” والفنانة سلوى عثمان والتي تقوم بدور والدته بمسلسل حق عرب المذاع على قناة on وهو يطلب منها مسامحته عما بدر منه تجاهها وظهر حبه الشديد لها ويطلب منها تدعو له، وبعد إرضائها عنه طلب منها تجهيز الملوخية التي يحبها من يديها

أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة الثانية

وسألته عن رأيه في بيتهم الآيل للسقوط فقال لها من رأيي نبيعه ونشتري شقة، لكنها رفضت بيع البيت لأنه من ريحة والدهما كما قالت لهما أنا البيت يتهد ولا أنك تأخذ جنيه من عبدالربه

تفاصيل أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة 2

وينتظر الجمهور ما يدور بالحلقة، لا سيما بعدما انتهت الحلقة الأولى عن تورط "عرب السويركي" أحمد العوضي في سرقة 150 ألفًا من المعلم عبد ربه (رياض الخولي)، لكنه يتمكن من التوصل لمن دبر له المكيدة وسرق الأموال، ولكن يسترد الأموال ويضرب من سرقهم ويصطحبه معه إلى المعلم عبدربه لإثبات براءته من السرقة، ويتشوق الجمهور لما سيحدث بالحلقة الثانية.

ونشبت في الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه وأخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتمائه لعبد ربه (رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاد عرب بأن عبدربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخوه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لـ"عرب" على وجهه بعدما قال لأخيه عن سبب رفده من كلية الشرطة وهي أن أمه تبيع (الجرجير).

ويعرض مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل "حق عرب"

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.